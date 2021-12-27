Тухель – про расписание АПЛ: это несправедливо

Вечером 26 декабря на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) состоялась встреча 19-го тура АПЛ, в которой «Астон Вилла» принимала «Челси». Гости победили со счётом 3:1.
Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель после матча раскритиковал расписание английского чемпионата.
«Это несправедливо. 10 дней мы лежим с коронавирусом, а потом играем против команд, которые готовились к матчу неделю из-за перенесённых игр.
Они заставляют нас играть всё время, даже когда у нас много заболевших игроков. У нас постоянно новые травмы, это будет только продолжаться.
Мы боремся, я очень уважаю игроков. Теперь мы делаем замены из-за травм, а не из-за тактических перестановок. Я впечатлён своими игроками, но вся эта ситуация заставляет меня переживать. АПЛ заставила нас играть – нам приходится играть», – передаёт слова Томаса Тухеля BBC.
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