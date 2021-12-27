Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию о том, что 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль хочет покинуть клуб.

«Антони объяснил мне, что он в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Я могу его понять. Насколько я знаю, пока по нему не было предложений от других клубов. Пока никто не проявит интерес, он будет оставаться в команде», – передает слова Рангника журналист BBC Саймон Стоун в своём «Твиттере».

Антони Марсьяль присоединился к английскому клубу в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн.

В этом сезоне француз сыграл за «МЮ» десять матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 32 млн.

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