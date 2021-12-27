Матиас Весино может перейти в «Ньюкасл» или «Лестер»

Уругвайский центральный полузащитник «Интера» Матиас Весино может покинуть клуб уже в январе. «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер» интересуются игроком, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Интер» готов отпустить полузащитника, если получит достойное предложение. Также сообщается, что клуб и представители игрока так и не начали переговоры о продлении контрактного соглашения. «Ньюкасл» и «Лестер» всерьёз заинтересовались уругвайцем, клубы отправили запросы в «Интер».
Весино выступает за «Интер» с лета 2017 года. Тогда игрок перешёл в миланский клуб из «Фиорентины» за € 24 млн. За это время он успел принять участие в 119 встречах, 13 раз отметился забитыми мячами и 7 раз отдал пас на гол.
Контракт центрального полузащитника с клубом завершается летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в € 8 млн.
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