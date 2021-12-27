Экс-игрок «Атлетико», «Ромы» и «Милана» предложен «Лацио»
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Агент футболиста итальянской «Вероны» Николы Калинича предложил услуги футболиста римскому «Лацио», который находится в поиске нового форварда. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
33-летний Калинич перешёл в «Верону» в октябре 2020 года из мадридского «Атлетико» за € 1,8 млн. Ранее в карьере хорватского нападающего были «Рома», «Милан», «Фиорентина» и украинский «Днепр». В нынешнем сезоне Калинич в девяти матчах итальянской Серии А забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт футболиста истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,5 млн.
«Лацио» набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии восьмое место после 18 матчей. «Верона» (24) — 12-я.
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