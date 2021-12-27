Польский журналист — Соузе: ты уходишь перед самыми важными матчами. Не мужчина, а трус
Поделиться
Польский журналист Мачей Васовски обратился к главному тренеру сборной Польши Паулу Соузе, который, по информации СМИ, возглавит «Фламенго».
«Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что ты был честен и показал своё настоящее лицо. Ты никогда не был достоин возглавить сборную Польши. Ты уходишь перед самыми важными матчами. Позор. Ты не мужчина, а трус», — написал Васовски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.
Новость по темеИсточник: тренер сборной Польши Соуза возглавил «Фламенго»
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
09:50
-
09:42
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:16
-
07:35
-
06:41
-
06:40
-
06:16
-
06:07
-
05:37
-
05:22
-
01:34
-
00:59
-
00:30
-
00:13
-
00:12
- 26 декабря 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:44
-
23:16
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:47
-
21:31
Партнерский контент