Польский журналист — Соузе: ты уходишь перед самыми важными матчами. Не мужчина, а трус

Польский журналист Мачей Васовски обратился к главному тренеру сборной Польши Паулу Соузе, который, по информации СМИ, возглавит «Фламенго».



«Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что ты был честен и показал своё настоящее лицо. Ты никогда не был достоин возглавить сборную Польши. Ты уходишь перед самыми важными матчами. Позор. Ты не мужчина, а трус», — написал Васовски на своей странице в «Твиттере».



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.

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