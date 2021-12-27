Защитник «Анжи» перешёл в «СКА-Хабаровск»
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Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с защитником махачкалинского «Анжи» Магомеднаби Ягьяевым. Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды в «Твиттере».
«Очередным новичком армейцев стал 22-летний крайний защитник Магомеднаби Ягьяев из махачкалинского «Анжи». Контракт с игроком рассчитан на 1,5 года. Магомеднаби, добро пожаловать в Хабаровск!», — сказано в сообщении «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» после 25 матчей ФНЛ занимает в турнирной таблице пятое место с 41 очком. Возобновится сезон для команды Сергея Юрана гостевой встречей с «Кубанью» в рамках чемпионата. Матч состоится 6 марта. Затем хабаровскому клубу предстоит сыграть со «Спартаком-2».
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