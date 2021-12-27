Кевин Де Брёйне опубликовал пост после победы «Манчестер Сити» со счётом 6:3

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы «горожан» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (6:3). Бельгиец открыл счёт на 5-й минуте.

«Это самое чудесное время в году», — написал Де Брёйне.

Пост доступен в «инстаграме» Кевина Де Брёйне.

В составе «Манчестер Сити» голами также отметились Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг (дубль) и Эмерик Лапорт. Команда Хосепа Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Видео гола Кевина Де Брёйне в матче с «Лестером»

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