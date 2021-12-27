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Защитник «Милана» может перейти в «Эмполи»

Защитник «Милана» может перейти в «Эмполи»
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«Эмполи» интересуется защитником «Милана» Андреа Конти, у которого в конце сезона истекает контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Эмполи» планирует приобрести 27-летнего футболиста в январе, считая, что он сможет усилить защитную линию команды. В нынешнем сезоне Конти ни разу не выходил на поле в составе «Милана». За клуб Конти выступает с 2017 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн. Нынешняя рыночная стоимость защитника оценивается в € 3,5 млн (Transfermarkt).

«Милан», набравший в 19 матчах итальянской Серии А 42 очка, занимает в турнирной таблице второе место. «Эмполи» с 27 очками находится на девятой строчке. Лидером соревнований является «Интер» (46).

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