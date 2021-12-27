Евсеев — о словах Журовой про отдых футболистов: прилетели на Мальдивы как теннисисты

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев, возглавляющий «Шинник», отреагировал на слова депутата Госдумы Светланы Журовой, ранее заявившей, что футболистам не стоит ездить на заграничные курорты во время зимней паузы в чемпионате.



«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.

Ярославский «Шинник» в 20 матчах набрал 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2 сезона-2021/2022.