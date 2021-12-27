Аршавин рассказал, как его сын оказался в академии «Спартака»

Бывший форвард сборной России, санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему его сын Арсений попал в академию московского «Спартака».
«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй.
Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Всё-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».
В академию «Спартака» Арсений поступил в ноябре прошлого года. Арсений является младшим сыном Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.
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