«Челси» готов отпустить полузащитника в «Милан»

Хавбек «Челси» Хаким Зиеш в зимнее трансферное окно может перебраться в «Милан». Лондонский клуб готов отпустить 29-летнего полузащитника в другой клуб на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает Calciomercato.



Переходу могут помочь хорошие отношения между клубами. Ранее на трансферном рынке команды совершили сделки по Оливье Жиру, Фикайо Томори, Тьемуэ Бакайоко.



28-летний Зиеш стал игроком «Челси» летом 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 40 млн. В нынешнем сезоне марокканский футболист в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Зиеша истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

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