Воронин: детям Москва особо не зашла — пробки, друзей нет, расстояния огромные
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как обустроился в Москве.
«Семью перевёз в Москву. Это было для меня очень важно, потому что тяжело здесь одному находиться. Особенно так долго – практически девять месяцев здесь сам жил. Сейчас все здесь. Раньше всё время на базе. Когда выходные, друзья, слава богу, вытаскивали погулять, в ресторанчике посидеть, кальянчик покурить.
Дети здесь учатся в немецкой школе. Но Москва особо им не зашла – пробки, друзей нет, расстояния огромные. У меня малые в школу, оттуда сразу на тренировку, приезжают домой где-то в 8 вечера», — сказал Воронин в интервью на YouTube-канале «Миля».
«Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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