Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» уверен в подписании Мбаппе свободным агентом

«Реал» уверен в подписании Мбаппе свободным агентом
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может стать футболистом мадридского «Реала». В испанском клубе уверены, что французский форвард станет новым игроком команды в конце нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с «ПСЖ». Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб планирует объявить о переходе французского футболиста после 1/8 финала Лиги чемпионов, где команде как раз попался «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 160 млн.

Новость по теме
Игроки «ПСЖ» подарили Мбаппе на день рождения футболку с числом 2050
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021