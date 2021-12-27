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Полузащитник «ПСЖ» прилетел в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «ПСЖ» прилетел в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад»
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Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара сегодня, 27 декабря, пройдёт медицинское обследование для испанского клуба «Реал Сосьедад». Бразильский хавбек перейдёт в команду на правах аренды без права выкупа. «Реал Сосьедад» будет платить часть зарплаты игрока на период арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний Рафинья стал игроком французского клуба в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи рассчитан до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

«ПСЖ» закончил 2021 год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах.

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