Азмун не собирается покидать «Зенит» зимой
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Нападающий Сердар Азмун не хочет покидать санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Форвард планирует доработать контракт с российским клубом до конца. Об этом сообщает Café du Commerce OL в «Твиттере».
26-летний иранский футболист планирует летом 2022 года рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее. Соглашение с «Зенитом» Азмун продлевать не намерен.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересован «Лион».
Новость по теме«Зенит» требует за трансфер Азмуна более € 3 млн
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