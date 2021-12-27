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«Ювентус» рассматривает возможность аренды Милика

«Ювентус» рассматривает возможность аренды Милика
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Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик может перейти в «Ювентус». Итальянский клуб рассматривает возможность аренды футболиста до конца сезона с правом выкупа. Об этом сообщает Sport Mediaset.

27-летний Милик в нынешнем сезоне стал автором пяти голов в 15 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы. Арендное соглашение с польским форвардом действует до конца сезона, футболист арендован у итальянского «Наполи».

Ранее Милик выступал в составе немецких клубов «Байер» и «Аугсбург» и нидерландского «Аякса».

Сезон для команды Массимилиано Аллегри в 2022 году возобновится матчем с «Наполи» (6 января) и «Ромой» (9 января). 12 января «Ювентус» разыграет Суперкубок Италии с «Интером».

В Серии А «Ювентус» с 34 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы.

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