«Ювентус» рассматривает возможность аренды Милика
Поделиться
Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик может перейти в «Ювентус». Итальянский клуб рассматривает возможность аренды футболиста до конца сезона с правом выкупа. Об этом сообщает Sport Mediaset.
27-летний Милик в нынешнем сезоне стал автором пяти голов в 15 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы. Арендное соглашение с польским форвардом действует до конца сезона, футболист арендован у итальянского «Наполи».
Ранее Милик выступал в составе немецких клубов «Байер» и «Аугсбург» и нидерландского «Аякса».
Сезон для команды Массимилиано Аллегри в 2022 году возобновится матчем с «Наполи» (6 января) и «Ромой» (9 января). 12 января «Ювентус» разыграет Суперкубок Италии с «Интером».
В Серии А «Ювентус» с 34 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
14:28
-
13:49
-
13:47
-
13:26
-
13:25
-
13:17
-
13:08
-
12:49
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
12:09
-
11:57
-
11:55
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
11:16
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:06
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:16
-
07:35
-
06:41
-
06:40
-
06:16
-
06:07
-
05:37
Партнерский контент