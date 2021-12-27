Хави хочет усилить фланги защиты в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет усилить фланги обороны своей команды в зимнее трансферное окно. На позицию левого защитника сине-гранатовые рассматривают Хосе Луиса Гайя из «Валенсии», а в качестве правого латераля хотят видеть Нуссайра Мазрауи из «Аякса», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, руководство «Барселоны» разочаровалось в нынешнем правом защитнике команды Серджино Десте. А беспокойство по поводу левого фланга обороны вызвано почтенным возрастом Жорди Альбы – испанцу уже 32 года.

Напомним, контракт Гайя с «Валенсией» рассчитан до 2023 года. «Летучие» мыши хотят выручить за него около € 25 млн. «Аякс» ещё не озвучил свои финансовые требования по Мазрауи, однако инетрнет-портал Transfermarkt оценивает его в € 18 млн.

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