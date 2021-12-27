Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подчеркнул важность роли полузащитника «Челси» Жоржиньо в национальной команде.



«Жоржиньо заслужил «Золотой мяч» за то, что сделал вместе со сборной Италии на Евро. Он был важным игроком. Я запомнил пенальти в матче с Испанией, а не два 11-метровых, которые он не реализовал. Он продолжает бить пенальти, поэтому я не вижу каких-то проблем», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.



Напомним, по итогам 2021 года «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Вторым в голосовании стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, а третье место занял Жоржиньо. Летом 2021 года Жоржиньо стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.