Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подчеркнул важность роли полузащитника «Челси» Жоржиньо в национальной команде.
«Жоржиньо заслужил «Золотой мяч» за то, что сделал вместе со сборной Италии на Евро. Он был важным игроком. Я запомнил пенальти в матче с Испанией, а не два 11-метровых, которые он не реализовал. Он продолжает бить пенальти, поэтому я не вижу каких-то проблем», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
Напомним, по итогам 2021 года «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Вторым в голосовании стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, а третье место занял Жоржиньо. Летом 2021 года Жоржиньо стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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