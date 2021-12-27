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«Вышел из туалета и жевал печенье». Игрока сборной Украины потеряли на матче Евро-2020

«Вышел из туалета и жевал печенье». Игрока сборной Украины потеряли на матче Евро-2020
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Николай Васильков, пресс-атташе бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал забавную историю, произошедшую на чемпионате Европы – 2020. Во время матча 1/8 финала Евро со Швецией (2:1) нападающий украинцев Артём Беседин едва не пропустил свой выход на поле, не вовремя отлучившись в уборную. Шевченко позвал Беседина выходить на поле, но Артёма не оказалось на скамейке.

«Искали на скамейке запасных, искали в раздевалке – динамовца нет. У всех округлились глаза, когда Артём спокойно вышел из туалета, дожёвывая какое-то печенье. Его выгнали на поле. Он быстро вышел вместо Яремчука и в итоге стал героем поединка. А хотели уже вместо него Довбика выпускать. Как бы тогда переигрались события матча, никто не знает», — сказал Васильков в видео на YouTube-канале Vzbirna, его слова приводит «Обозреватель».

Стоит отметить, что Беседин, всё-таки вышедший на замену, стал одним из героев матча со Швецией. Именно на Артёме сфолил швед Маркус Даниэльссон, получивший красную карточку. Благодаря игре в большинстве Украина пробилась в четвертьфинал европейского первенства.

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