Почётный президент Польского футбольного союза: Соуза поставил деньги выше порядочности

Почётный президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер сборной Польши Паулу Соуза возглавит «Фламенго».



«Паулу Соуза, поставив деньги выше порядочности и принципов, вероятно, лишился ощущения реальности. Пусть новый президент PZPN сделает хороший выбор, а мы продолжим играть», — написал Бонек на своей странице в «Твиттере».



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.