Почётный президент Польского футбольного союза: Соуза поставил деньги выше порядочности
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Почётный президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер сборной Польши Паулу Соуза возглавит «Фламенго».
«Паулу Соуза, поставив деньги выше порядочности и принципов, вероятно, лишился ощущения реальности. Пусть новый президент PZPN сделает хороший выбор, а мы продолжим играть», — написал Бонек на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.
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