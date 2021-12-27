Роман Широков назвал лучшего игрока и лучших тренеров 2021 года в РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал лучших тренеров и лучшего футболиста 2021 года в Российской Премьер-Лиге.
«Федотов и Семак были лучшими тренерами в этом году. Выделялись больше остальных. Азмун — лучший игрок, если смотреть по всему 2021 году. Стабильно забивал, был лидером команды», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России по итогам сезона-2020/2021. На данный момент санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Форвард «Зенита» Сердар Азмун в нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
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