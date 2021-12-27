Юрий Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году
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Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о лучшем тренере 2021 года в Российской Премьер-Лиге.
«Лучший тренер – тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более третий год подряд команда идёт на первом месте», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России по итогам сезона-2020/2021. На данный момент санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, в 18 матчах набрав 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Зенит» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля.
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