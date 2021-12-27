Сёмин: Захарян — лучший игрок 2021 года. Арсен прогрессирует вместе с командой

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги в 2021 году.
«Лучший игрок 2021 года — Захарян, наверное. Очень молодой, за этот период с каждым матчем играет всё лучше. Его команда занимает хорошую позицию, прогрессирует, и Арсен вместе с командой. Игрок находится в национальной сборной, имеет основную позицию», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В нынешнем сезоне 18-летний футболист забил четыре мяча и отдал семь голевых передач в 18 матчах. Московское «Динамо» набрало 36 очков в 18 играх и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 27 декабря 2021
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