Сёмин: Захарян — лучший игрок 2021 года. Арсен прогрессирует вместе с командой

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги в 2021 году.

«Лучший игрок 2021 года — Захарян, наверное. Очень молодой, за этот период с каждым матчем играет всё лучше. Его команда занимает хорошую позицию, прогрессирует, и Арсен вместе с командой. Игрок находится в национальной сборной, имеет основную позицию», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В нынешнем сезоне 18-летний футболист забил четыре мяча и отдал семь голевых передач в 18 матчах. Московское «Динамо» набрало 36 очков в 18 играх и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.