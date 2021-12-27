«Это реальная проблема». Клопп поддержал идею введения пяти замен в матчах АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею о введении в английской Премьер-лиге пяти замен вместо трёх.



«Я был бы за, определённо. Такая интенсивность для футболиста высшего класса в Англии — это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию, это неправильно. Не все команды проводят одинаковое количество матчей. Это реальная проблема. Игрокам после травм и болезней приходится немедленно возвращаться на поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.