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«Это реальная проблема». Клопп поддержал идею введения пяти замен в матчах АПЛ

«Это реальная проблема». Клопп поддержал идею введения пяти замен в матчах АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею о введении в английской Премьер-лиге пяти замен вместо трёх.

«Я был бы за, определённо. Такая интенсивность для футболиста высшего класса в Англии — это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию, это неправильно. Не все команды проводят одинаковое количество матчей. Это реальная проблема. Игрокам после травм и болезней приходится немедленно возвращаться на поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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