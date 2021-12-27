Филимонов: мне предложили стать главным тренером. Я согласился

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал, что возглавил футбольный клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.

«Не хочу ли я попробовать себя в роли главного тренера? Вы сейчас попали в самую точку. Потому что с августа я помогал Игорю Васильевичу Гамуле в команде «Гераклион». К сожалению, Игорь Васильевич умер. И руководство клуба приняло такое решение, предложив мне возглавить команду. Видимо, не так просто. Меня видели в тренировочном процессе, как я подсказываю партнёрам, ребятам, игрокам. Их видение как-то сподвигло к тому, что мне предложили возглавить команду футбольного клуба «Гераклион». На данный момент я пока исполняю обязанности главного тренера, но уже такой процесс начался. К сожалению, такая возможность возникла. Я постараюсь ею воспользоваться.

Но, в принципе, мысли такие были и раньше. Где-то в голове это было. Просто для того, чтобы это воплотить, нужно понимать, кому это надо, для чего, чтобы не было такой ситуации, когда, грубо говоря, лицензию получаешь, а пополняешь армию безработных тренеров, которые обладают лицензией.



Сейчас просто такая ситуация возникла, возможно, что команда «Гераклион» пойдёт в профессиональный футбол. Но тут нужно многие моменты обсудить, обговорить всё это. Потому что нужно получать лицензию, нужно учиться, соответственно, двигаться дальше.

Через ФНЛ-2? Естественно. Но конкретно как сейчас это будет происходить, я не знаю. Сейчас ведь реорганизация намечается. Насколько я понимаю, какая-то реформа у нас произойдёт, что-то будет реорганизовано, опять же, какие-то лиги. Как-то они будут формироваться, уже по какому-то другому принципу.

Если руководство «Гераклиона» примет решение идти в профессиональный футбол, надо соответствовать, повышать свою квалификацию. В принципе, учиться надо всегда», — приводит слова Филимонова VseProSport.