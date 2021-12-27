Хадсон-Одои: сильные стороны Лукаку помогают «Челси», нужно продолжать снабжать его мячами

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои отметил важность для команды форварда Ромелу Лукаку.
В воскресенье, 26 декабря, бельгийский футболист помог «Челси» обыграть «Астон Виллу» (3:1). Он забил гол с передачи Хадсона-Одои и заработал пенальти.
«Ром – потрясающий игрок. Его сильные стороны очень помогают нам в атаке. Он знает, как придерживать мяч, поэтому мы можем очень хорошо действовать вокруг него. Когда мы забрасываем мячи в штрафную, он всегда рядом, чтобы попытаться пробить головой или контролировать его и вернуть игроку, стоящему за ним.
Это важный для нас игрок, и мы должны продолжать снабжать его мячами внутри и вокруг штрафной, и, надеюсь, он будет забивать», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».
Гол Лукаку с передачи Хадсона-Одои:
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 27 декабря 2021
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
16:54
-
16:44
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:59
-
15:49
-
15:40
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:13
-
15:11
-
14:52
-
14:38
-
14:28
-
13:49
-
13:47
-
13:26
-
13:25
-
13:17
-
13:08
-
12:49
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
12:09
-
11:57
-
11:55
-
11:47
-
11:32