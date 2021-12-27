Хадсон-Одои: сильные стороны Лукаку помогают «Челси», нужно продолжать снабжать его мячами

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои отметил важность для команды форварда Ромелу Лукаку.

В воскресенье, 26 декабря, бельгийский футболист помог «Челси» обыграть «Астон Виллу» (3:1). Он забил гол с передачи Хадсона-Одои и заработал пенальти.

«Ром – потрясающий игрок. Его сильные стороны очень помогают нам в атаке. Он знает, как придерживать мяч, поэтому мы можем очень хорошо действовать вокруг него. Когда мы забрасываем мячи в штрафную, он всегда рядом, чтобы попытаться пробить головой или контролировать его и вернуть игроку, стоящему за ним.

Это важный для нас игрок, и мы должны продолжать снабжать его мячами внутри и вокруг штрафной, и, надеюсь, он будет забивать», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».

Гол Лукаку с передачи Хадсона-Одои:

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