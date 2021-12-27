Гвардиола — лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo, Рангник — в топ-20

Издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших тренеров 2021 года. Первое место занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В 2021 году «горожане» выиграли английскую Премьер-лигу, победили в Кубке английской лиги и вышли в финал Лиги чемпионов.

Вторым стал наставник «Челси» Томас Тухель, его подопечные одержали победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третье место занял Юрген Клопп, работающий с «Ливерпулем».

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: 1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), 2. Томас Тухель («Челси»), 3. Юрген Клопп («Ливерпуль»), 4. Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм Хотспур»), 5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии), 6. Роберто Манчини (сборная Италии), 7. Диего Симеоне («Атлетико»), 8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»), 9. Гарет Саутгейт (сборная Англии), 10. Маурисио Почеттино («Пари Сен-Жермен).

Отметим, 19-е место в рейтинге занял главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, ранее работавший в качестве директора по спорту и развитию «Локомотива». Замкнул рейтинг наставник «Барселоны» Хави, который до этого возглавлял катарский «Аль-Садд».

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити»:

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