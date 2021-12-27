Диков — о матче «Ман Сити» с «Лестером»: лучшие 45 минут, которые я когда-либо видел

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Пол Диков поделился впечатлениями от игры «горожан» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (6:3).

Подопечные Пепа Гвардиолы забили четыре гола за первые 25 минут. Во втором тайме «Лестер» сократил отставание, но затем «Сити» забил ещё два мяча.

«Первый тайм был просто невероятным. Это лучшие 45 минут, которые я когда-либо видел в плане командной игры.

Даже при счёте 4:0 они прессинговали, хотя многие команды сняли бы ногу с педали. Это было потрясающе», — приводит слова Дикова официальный сайт «Сити».

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лестер»:

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