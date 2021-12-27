Филимонов: Путина поддерживаю, но конфликт с Украиной навсегда решить невозможно

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов высказался на тему политики.

«Путина поддерживаю. В принципе, считаю, что большинство решений логично и правильно. Пристально за этим делом не слежу, я читаю какие-то новости, вижу, но отдаваться этому смысла не вижу. У меня времени нет этим заниматься. Но если какое-то конкретное решение обсудить, то я могу сказать свою точку зрения.

По поводу Украины думаю, что там вопрос идеологии. По большому счету мы — братский народ. Просто Украину целенаправленно двигают в сторону от России, какую-то сторону, которая нужна людям, которые находятся сейчас там у власти или находятся за спиной у этой власти.

Хотел бы я, чтобы решился этот конфликт? К сожалению, думаю, навсегда он не решится. Всё равно будет какая-то точка каких-то соприкосновений и какого-то взаимодействия конфликтного. В принципе, когда Украина получила независимость, то в этом направлении всегда она и двигается. Это разговорами изменить не получится. Всё равно есть какие-то силы, которые будут поддерживать какие-то националистические движения. К сожалению, это будет всегда. Или это нужно какими-то хирургическими методами решать. Да вообще, я думаю, что все хотят разрешения конфликта. Но все хотят на своих условиях», — приводит слова Филимонова VseProSport.