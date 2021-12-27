«Интер Майами» Бекхэма предложил Суаресу контракт на два года

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС. В услугах 34-летнего игрока заинтересован «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-игрок национальной команды Англии Дэвид Бекхэм, сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конур.
По информации источника, американский клуб предложил форварду «матрасников» контракт на два года. Действующее соглашение уругвайца с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2022 года. Помимо «Интер Майами», Суаресом интересуется бразильский «Коринтианс».
В текущем сезоне на счету Суареса 24 сыгранных матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Видеообзор матча 9-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико»:
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