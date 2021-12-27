Рангник рассказал о сроках восстановления Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в преддверии матча с «Ньюкаслом» в 19-м туре английской Премьер-лиги рассказал о состоянии полузащитника Поля Погба, который из-за травмы не выходил на поле с ноября.
«Мы поговорили с ним лично в тот день, когда он вернулся из Дубая. Мы также разговаривали по телефону, когда он ещё был в Дубае.
Сейчас ему нужно набрать форму, вернуться к тренировкам. Я думаю, это займёт несколько недель. До этого времени я полностью сосредоточен на игроках, которые доступны и которых я могу использовать», — приводит слова Рангника сайт «Манчестер Юнайтед».
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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