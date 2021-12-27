Бывший тренер Николсона: Шамар преуспеет в «Спартаке» и оставит после себя наследие

Эндрю Прайс, бывший тренер новичка «Спартака» Шамара Николсона, поделился мнением о переезде футболиста в Россию.
«Это, безусловно, огромное событие для народа Ямайки. Для нас большое достижение, что Шамар перешёл в один из крупнейших клубов России и всей Европы. Все средства массовой информации Ямайки сейчас ежедневно говорят об этом переходе. Куда бы ни пошёл Шамар, люди на Ямайке следуют за ним. С Москвой будет то же самое, и за «Спартаком» на Ямайке теперь будут внимательно следить.
«Спартак» принял мудрое решение, подписав его. Он забьёт много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», — приводит слова Прайса Metaratings.
Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 голов.
- 27 декабря 2021
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