Несколько клубов Бундеслиги заинтересованы в трансфере нападающего «Барселоны»

18-летний нападающий «Барселоны» Юсуф Демир может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Байер», «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в переходе юного австрийца. Форвард играет за «Барселону» на правах аренды. Как ранее стало известно, каталонский клуб не планирует выкупать Демира, поэтому он отправится обратно в венский «Рапид».



«Барселона» арендовала Демира у «Рапида» летом этого года за € 500 тыс. Испанский клуб договорился об аренде 18-летнего футболиста на год с правом выкупа.



В текущем сезоне австриец провёл 9 матчей, но результативными действиями не отметился. Суммарно у него 290 проведённых на поле минут. Портал Transfermarkt оценивает Демира в € 12 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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