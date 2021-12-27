В «Спартаке» отреагировали на слухи про обновление клубной эмблемы
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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на слухи про обновление клубной эмблемы.
«Обо всех акциях, приуроченных к столетию «Спартака», сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую», — передаёт слова представителей пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой, «Спартак» в 2022 году будет использовать обновленную версию эмблемы. По данным «Спорт-экспресс», в новом ромбе будут изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.
Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые завоевали путёвку в 1/8 финала Лиги Европы.
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