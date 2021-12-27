«Барселона» интересуется двумя игроками «Валенсии»

Игроки «Валенсии» Карлос Солер и Хосе Гайя входят в сферу интересов «Барселоны», информирует Sport.es.

По информации источника, «Валенсии» нужно до 30 июня следующего года получить как минимум € 37 млн от продаж футболистов, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей, поэтому клуб может рассмотреть предложения по Гайе и Солеру, которые входят в число самых перспективных игроков команды. «Барселона» может включиться в борьбу за них.

Контракты Гайи и Солера истекают в 2023 году. В этом сезоне 26-летний Гайя провёл 14 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал три результативные передачи. Солеру 24 года, он забил семь голов и отдал две передачи в 15 матчах.

Гол Гайи в ворота «Барселоны» в матче 9-го тура Ла Лиги:

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