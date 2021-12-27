Холанд попросил агента организовать трансфер в «Реал», если не получится, то в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Wett Freunde со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
«Может ли следующим шагом Холанда стать английская Премьер-лига? Ему не очень нравится АПЛ, это не его мечта. Он предпочитает Примеру – Эрлингу она очень нравится. Поэтому я думаю, что Примера – идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.
Не факт, что он уйдёт летом из «Боруссии». В клубе считают, что правильным шагом для его карьеры стал бы ещё один год в Дортмунде.
Я не знаю, что думает об этом Мино Райола. Думаю, Райола хочет, чтобы Холанд ушёл из «Боруссии», потому что ему важно найти новый вызов после двух лет, проведённых там.
Мадридский «Реал» — один из вариантов. Даже если они точно подпишут Мбаппе, они хотели бы иметь пару нападающих на будущее. Я не знаю, смогут ли они это сделать.
Только «Реал» и «Барселона» могут заполучить его, потому что он не пойдёт в «Атлетико» или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту, чтобы тот попробовал организовать трансфер в «Реал». Если не получится, то в «Барселону». А потом уже в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее», — сказал Ди Марцио.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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