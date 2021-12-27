Левандовски — человек года по версии Kicker

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал человеком года по версии немецкого спортивного издания Kicker, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.



Поляк стал девятым представителем «Баварии», который получил этот приз. До него Kicker награждал Эриха Риббека (1992), Томаса Хельмера (1996), Лотара Маттеуса (1999), Оливера Кана (2001), Михаэля Баллака (2002), Франка Рибери (2008, 2013), Бастиана Швайнштайгера (2010) и Ханса-Дитера Флика (2020).

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, уступив только Лионелю Месси. В сезоне-2020/2021 33-летний форвард забил 41 гол в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера, а за календарный 2021-й у него 69 мячей во всех турнирах.