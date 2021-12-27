Экс-хавбек «Тоттенхэма» назвал игрока «шпор», который не соответствует уровню клуба

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О'Хара считает, что хавбек «шпор» Тангай Н’Домбеле не соответствует уровню клуба.



«Н’Домбеле не для меня. Не думаю, что он достаточно хорош, чтобы играть за «шпор». Он не подходит клубу. Мне кажется, что у него нет потенциала», — цитирует О'Хару Caught Offside со ссылкой на talkSPORT.



Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»:

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