«Лион» и «Париж» исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов

Федерация футбола Франции вынесла решение в связи с фанатскими беспорядками в матче 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом».

Оба клуба исключены из текущего розыгрыша Кубка. «Лион» также получил условную дисквалификацию из турнира в следующем сезоне, а фанатам команды запрещено посещать гостевые матчи во всех турнирах под эгидой французской федерации до конца сезона-2021/2022.

Кроме того, «Лион» выплатит штраф в € 52 тысячи и покроет расходы «Парижа» на ремонт сидений на стадионе.

Что касается «Парижа», клуб из второго дивизиона Франции проведёт пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере € 10 тысяч.

Напомним, командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Причиной послужили действия фанатов, которые затеяли массовую потасовку в перерыве и выбежали на поле.