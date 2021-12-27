«Лион» и «Париж» исключены из Кубка Франции из-за поведения фанатов

Федерация футбола Франции вынесла решение в связи с фанатскими беспорядками в матче 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом».
Оба клуба исключены из текущего розыгрыша Кубка. «Лион» также получил условную дисквалификацию из турнира в следующем сезоне, а фанатам команды запрещено посещать гостевые матчи во всех турнирах под эгидой французской федерации до конца сезона-2021/2022.
Кроме того, «Лион» выплатит штраф в € 52 тысячи и покроет расходы «Парижа» на ремонт сидений на стадионе.
Что касается «Парижа», клуб из второго дивизиона Франции проведёт пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере € 10 тысяч.
Напомним, командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Причиной послужили действия фанатов, которые затеяли массовую потасовку в перерыве и выбежали на поле.
- 27 декабря 2021
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