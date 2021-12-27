Мбаппе стал игроком года по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

Лучшим игроком года стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил приз имени Марадоны – награду лучшему бомбардиру года. В 2021-м у него 69 голов во всех турнирах. Кроме того, Левандовски стал лучшим игроком года по итогам голосования болельщиков в TikTok.

Отметим, что лучшим женским игроком года стала Алексия Путельяс из «Барселоны».

Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.