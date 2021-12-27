Манчини — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards, Бонуччи — лучший защитник

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.
Лучшим тренером года признан наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привёл национальную команду к победе на чемпионате Европы — 2020. Лучшим защитником стал итальянец Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», который сравнял счёт в финальном матче Евро с Англией. Италия признана лучшей сборной года.
Кроме того, Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за сборную Италии и «ПСЖ», стал лучшим голкипером года. На Евро-2020 он выиграл серии пенальти в полуфинале и финале.
Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.
- 27 декабря 2021
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