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Манчини — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards, Бонуччи — лучший защитник

Манчини — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards, Бонуччи — лучший защитник
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В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

Лучшим тренером года признан наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привёл национальную команду к победе на чемпионате Европы — 2020. Лучшим защитником стал итальянец Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», который сравнял счёт в финальном матче Евро с Англией. Италия признана лучшей сборной года.

Кроме того, Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за сборную Италии и «ПСЖ», стал лучшим голкипером года. На Евро-2020 он выиграл серии пенальти в полуфинале и финале.

Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

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