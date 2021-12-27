Селихов рассказал, как ему сломали нос из-за желания перейти в «Амкар»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вспомнил о скандальной ситуации, которая произошла с ним во времена выступлений за «Орёл». Футболист просил отпустить его в «Амкар», за что заместитель гендиректора «Орла» Алексей Коршунов нанёс ему удар головой в нос и сломал его.

«Как мне говорили, «Орёл» требовал за меня у «Амкара» от 3 до 5 миллионов, поэтому переход сначала не состоялся. Просил ли я руководство «Орла» отпустить меня в РПЛ? Ну, конечно, я это говорил и говорил, что это мой шанс, который даётся только раз в жизни. Но, как мне говорил мой агент, хотя предлагали множество вариантов, им была нужна только полная выплата.

Правда ли гендиректор «Орла» сломал мне нос за жалобу в КДК? Там была такая ситуация: я собирал все печати, подписи, пришёл, что-то не дописано было. Спросил ручку, он сказал: «Иди купи ручку». Я сказал: «Зачем этот цирк устраивать, дайте я спокойно уйду из этого клуба». Он как бы просто подошёл и ударил.

Заместитель генерального директора клуба к тебе подходит и ломает нос — да-да, именно так. Я не думал, что он сломан, но подошёл к зеркалу, смотрю — он кривой. Самое главное, что я приезжал в больнички в Орле и мне говорили: «Да у тебя нормальный нос». Я подхожу к зеркалу, вижу, что сломан. Где-то договорился, в какой-то частной, мне какая-то девчонка за тысячу рублей вправляла нос.

Я приехал в КДК, мне сказали, что здесь нарушение есть, они меня на сезон не заявили, а это существенное нарушение в контракте. Не помню, кто сидел, какие люди, сказали: «Подрастёшь, сдачи дашь». Видел ли я с тех пор Коршунова хоть раз? Да, где-то пересекались. Он не извинялся, да мне и не нужны извинения, я это отпустил. Просто обидно за российский футбол», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».