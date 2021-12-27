Чики Бегиристайн — спортивный директор года по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

Чики Бегиристайн из «Манчестер Сити» признан лучшим спортивным директором года.

Лучшим агентом стал итальянец Федерико Пасторелло. В число его клиентов входит форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешёл из «Интера» в «Челси» за € 115 млн.

Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров. Лучшим игроком 2021 года стал Килиан Мбаппе, представляющий «ПСЖ» и сборную Франции. Награду лучшему тренеру получил Роберто Манчини, который привёл сборную Италии к победе на Евро-2020.