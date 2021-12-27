Чики Бегиристайн — спортивный директор года по версии Globe Soccer Awards
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В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.
Чики Бегиристайн из «Манчестер Сити» признан лучшим спортивным директором года.
Лучшим агентом стал итальянец Федерико Пасторелло. В число его клиентов входит форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешёл из «Интера» в «Челси» за € 115 млн.
Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров. Лучшим игроком 2021 года стал Килиан Мбаппе, представляющий «ПСЖ» и сборную Франции. Награду лучшему тренеру получил Роберто Манчини, который привёл сборную Италии к победе на Евро-2020.
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