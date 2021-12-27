Кому в боксинг дэй жить хорошо. Разбор 19-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 19-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграли безумный матч с девятью голами, «Арсенал» отдоминировал «Норвич», «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», а «Челси» с трудом победил «Астон Виллу».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает неадекватные рейтинги и подведения итогов года на своем канале
Гриша удивляется прессингу «Арсенала» в своем телеграме.
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Таймкоды:
0:00 – Привет, замкнутый круг!
1:05 – «Сити» – бесчеловечная команда
7:39 – Фантастический эпизод с Де Брёйне (Кирилл пять раз пересмотрел)
11:50 – Гвардиола разложил слабые и сильные стороны «Сити»
15:00 – Важное про первый гол «Лестера»
21:47 – Эстетическое удовольствие от «Арсенала»
23:46 – Гриша поймал кадр при счёте 0:3
31:46 – «Астон Вилла» не стала закрываться с «Челси», а два гола – недоразумение
36:26 – Ключевая замена Лукаку. И что вообще по заменам?
53:26 – «Тоттенхэм»: Эмерсон стал футболистом
1:03:23 – «Эвертон» – за девушек в футболе. Мы – тоже!
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