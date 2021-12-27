Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки непривитых игроков

Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки непривитых игроков
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заявил, что «красные дьяволы» могут отказаться от покупки невакцинированных футболистов.

«Да, я думаю, этот вопрос можно рассмотреть. Полностью понимаю почему Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков.

Всё зависит от того, хотите ли вы подписать игрока и рисковать тем, что он будет недоступен. Это вопрос, над которым клубы должны серьёзно задуматься.

Если вы подписываете игрока, зная с самого начала, что он не был привит, вы должны понимать, что в любой момент он может выбыть. И не только на 10 дней, во времена коронавируса такое может происходить регулярно», — цитирует Рангника The Telegraph.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Юрген Клопп: невакцинированных новичков в «Ливерпуле» не будет

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021