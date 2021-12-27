Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки непривитых игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заявил, что «красные дьяволы» могут отказаться от покупки невакцинированных футболистов.



«Да, я думаю, этот вопрос можно рассмотреть. Полностью понимаю почему Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков.



Всё зависит от того, хотите ли вы подписать игрока и рисковать тем, что он будет недоступен. Это вопрос, над которым клубы должны серьёзно задуматься.



Если вы подписываете игрока, зная с самого начала, что он не был привит, вы должны понимать, что в любой момент он может выбыть. И не только на 10 дней, во времена коронавируса такое может происходить регулярно», — цитирует Рангника The Telegraph.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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