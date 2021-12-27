Мбаппе: в 2022 году хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Единственный прогноз, который я могу дать по поводу матча «Реала» с «ПСЖ», – это то, что «ПСЖ» победит. Нас ждут трудные, сложные матчи, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», – приводит слова Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.

Матчи между «ПСЖ» и «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ пройдут 15 февраля и 9 марта. В конце 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.

В понедельник, 27 декабря, Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года по версии Globe Soccer Awards. Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.