Лукас Эрнандес: «Золотой мяч» заслужил Левандовски. Месси не был так стабилен, как Роберт

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен был получить его партнёр по команде Роберт Левандовски, а не форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Награда досталась Месси, который в 2021-м выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Левандовски занял второе место по итогам голосования.

«Я считаю, что Левандовски заслужил эту награду. Он провёл невероятный сезон и сотворил историю. Месси добился успеха с Аргентиной, но он не был так стабилен, как Левандовски», — сказал Эрнандес в интервью Kicker.

В сезоне-2020/2021 33-летний Левандовски забил 41 гол в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера, а за календарный 2021-й у него 69 мячей во всех турнирах. Ранее Kicker назвал поляка человеком года.