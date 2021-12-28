«Ман Юнайтед» готов отдать € 30 млн за защитника «Барсы». В игроке заинтересован Рангник

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник лично хочет видеть уругвайца в своём составе. Немецкий специалист считает, что Араухо способен оказывать такое же влияние на игроков манчестерского клуба, как Вирджил ван Дейк в «Ливерпуле» и Рубен Диаш в «Манчестер Сити». «МЮ» готов отдать более € 30 млн за защитника «Барселоны».
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец сыграл в 14 матчах, в которых забил два гола.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 28 декабря 2021
-
00:58
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:22
-
00:04
- 27 декабря 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:08
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:17
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:21