«Ман Юнайтед» готов отдать € 30 млн за защитника «Барсы». В игроке заинтересован Рангник

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.



По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник лично хочет видеть уругвайца в своём составе. Немецкий специалист считает, что Араухо способен оказывать такое же влияние на игроков манчестерского клуба, как Вирджил ван Дейк в «Ливерпуле» и Рубен Диаш в «Манчестер Сити». «МЮ» готов отдать более € 30 млн за защитника «Барселоны».



Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец сыграл в 14 матчах, в которых забил два гола.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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