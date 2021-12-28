«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: Кавани сравнял счёт в матче

В ночь с 27 на 28 декабря мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
На 71-й минуте гол забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани. Ранее на 7-й минуте отличился полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен, ему ассистировал Шон Лонгстафф.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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