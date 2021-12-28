Криштиану Роналду не создал ни одного момента с «Ньюкаслом». У него лишь 1 удар в створ

В ночь с 27 на 28 декабря мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.
Как отмечает Squawka Football в «Твиттере», 36-летний португальский форвард манкунианцев Криштиану Роналду, проведший на поле все 90 минут, не создал ни единого момента в этой игре, нанеся лишь два удара по воротам, из которых в створ – один.
Кавани сравнивает счёт в матче. Видео доступно на «Чемпионате».
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«Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (11) находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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